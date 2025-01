München (dpa/lby) - Bei den Bauarbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München geht es einen großen Schritt voran: Mit einem symbolischen Tunnelanstich haben die Arbeiten an einem Verbindungsstollen unter dem Marienhof begonnen. In 27 Metern Tiefe wird der Tunnel die künftige Station mit den bestehenden U-Bahnlinien am Marienplatz verbinden.