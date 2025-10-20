Nahverkehr in München: Jetzt wird entlang der gesamten zweiten Stammstrecke gebaut

Neue Station am Ostbahnhof entsteht 16 Meter unter der Erde

Zum Ostabschnitt gehört eine neue, 16 Meter tiefe Station am Münchner Ostbahnhof. Die Station soll die Stadtteile Haidhausen und Berg am Laim verbinden. Außerdem wird neben den zwei eigentlichen Tunneln für die neue Stammstrecke ein Rettungsstollen zwischen Isar und Leuchtenbergring gebaut. Für den Bau werden laut Bahn Tunnelbohrmaschinen mit über acht Metern Durchmesser genutzt. Diese graben sich auf rund drei Kilometern Länge durch den Münchner Untergrund – auch unter der Isar hindurch.