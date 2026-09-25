Erst im April hatte der Suhler Stadtrat beschlossen, dass die Stadt Suhl mit dem Kreis Schmalkalden-Meiningen weiter an einem Gemeinschaftstarif für den öffentlichen Nahverkehr arbeitet. Ab dem 1. Januar 2027 sollte der Tarif „Rhön – Rennsteig – Werratal“ in den Bussen der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft (SNG) und der Meininger Busbetriebe (MBB) gelten. In der jüngsten Stadtratssitzung stimmten die Mitglieder nun aber dafür, die Einführung des Gemeinschaftstarifs auszusetzen. Der zeitweilige Ausschuss öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) hatte den Stadträten diese Entscheidung empfohlen, weil finanzielle Fragen nicht geklärt seien und die SNG sonst womöglich zwei Tarifmodelle nahezu gleichzeitig einführe.