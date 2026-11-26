Mit dem neuen Stadtbuskonzept wollte das Ilmenauer Busunternehmen IKV eigentlich einen spürbaren Mehrwert schaffen. Seit Dezember vergangenen Jahres wird Unterpörlitz nicht mehr nur einmal, sondern gleich dreimal pro Stunde von den Stadtbussen angefahren. Für Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs bedeutete das deutlich bessere Verbindungen, kürzere Wartezeiten und mehr Flexibilität im Alltag. Aus Sicht der Verkehrsplaner ein Gewinn für den Ortsteil.