Bernreiter: Müssen mehr in Infrastruktur investieren

"Gerade im ländlichen Raum ist das Auto nach wie vor der wichtigste Verkehrsträger", erklärte Bernreiter. Allerdings leiste die weitere Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb müsse man dranbleiben: "Eine leistungsfähige Infrastruktur bildet weiter die Grundlage, um mit attraktiven Angeboten und angemessenen Tarifen zukünftig noch mehr Fahrgäste vom ÖPNV überzeugen zu können. Daher müssen wir weiter in unsere Infrastruktur investieren." Dazu biete das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Sondervermögen Infrastruktur eine sehr gute Möglichkeit.