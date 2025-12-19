München (dpa/lby) - Das Angebot an Bussen und Bahnen in Bayern ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen - und hat auch das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Von 2019 bis 2024 stieg das Angebot im regionalen Zugverkehr, bei Bussen, Trams und U-Bahnen, das in sogenannten Fahrplankilometern gemessen wird, insgesamt um elf Prozent. "Die Entwicklung der ÖPNV-Nachfrage macht deutlich, dass seit 2023 der Rückgang infolge der Corona-Pandemie überwunden ist", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU).