Auch auf der Strecke des RE6 von Leipzig nach Chemnitz wird gebaut. Nach Angaben der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ist vom 27. Juli bis 09. August der Abschnitt zwischen Leipziger Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz wegen Brückenbauarbeiten betroffen. Für die Züge in den frühen Morgen- und späten Abendstunden wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die übrigen Züge werden ab Geithain nach Leipzig umgeleitet, der Halt in Bad Lausick entfällt. Auf dem Abschnitt vom Leipziger Hauptbahnhof über Bad Lausick nach Geithain fahren in dieser Zeit ebenfalls Busse.