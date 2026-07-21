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Nahverkehr Mitteldeutsche Regiobahn: Busverkehr auf mehreren Strecken

Pendler müssen umplanen: Bauarbeiten sorgen für Busse statt Bahnen auf den Strecken von Leipzig nach Döbeln und Chemnitz. Was sich bei Abfahrtszeiten und Fahrradmitnahme jetzt ändert.

Nahverkehr: Mitteldeutsche Regiobahn: Busverkehr auf mehreren Strecken
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Pendler aufgepasst: Zwischen Leipzig und Borsdorf rollen ab Samstag nur Busse. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Pendler und Reisende müssen während der Sommerferien in Sachsen mit Einschränkungen auf mehreren Strecken der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ab Leipzig rechnen. Demnach wird es ab dem kommenden Wochenende für rund zwei Wochen Einschränkungen auf der Regionalbahnlinie RB110 von Leipzig über Grimma bis Döbeln geben. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, führt der Gleisbetreiber DB InfraGo von Samstag, 25. Juli, bis einschließlich 10. August Bauarbeiten durch. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Borsdorf (Landkreis Leipzig).

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Auch auf der Strecke des RE6 von Leipzig nach Chemnitz wird gebaut. Nach Angaben der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ist vom 27. Juli bis 09. August der Abschnitt zwischen Leipziger Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz wegen Brückenbauarbeiten betroffen. Für die Züge in den frühen Morgen- und späten Abendstunden wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die übrigen Züge werden ab Geithain nach Leipzig umgeleitet, der Halt in Bad Lausick entfällt. Auf dem Abschnitt vom Leipziger Hauptbahnhof über Bad Lausick nach Geithain fahren in dieser Zeit ebenfalls Busse.

In den Bussen ist die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern nur eingeschränkt möglich. Wegen des Schienenersatzverkehrs ändern sich zudem Abfahrts- und Ankunftszeiten. Informationen gibt es an den Bahnhöfen sowie auf den Internetseiten der Deutschen Bahn und der Mitteldeutschen Regiobahn.