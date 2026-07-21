Chemnitz (dpa/sn) - Pendler und Reisende müssen während der Sommerferien in Sachsen mit Einschränkungen auf mehreren Strecken der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ab Leipzig rechnen. Demnach wird es ab dem kommenden Wochenende für rund zwei Wochen Einschränkungen auf der Regionalbahnlinie RB110 von Leipzig über Grimma bis Döbeln geben. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, führt der Gleisbetreiber DB InfraGo von Samstag, 25. Juli, bis einschließlich 10. August Bauarbeiten durch. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Borsdorf (Landkreis Leipzig).