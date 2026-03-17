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  6. ADAC-Ranking ÖPNV: Erfurt und Magdeburg besonders günstig

Nahverkehr ADAC-Ranking ÖPNV: Erfurt und Magdeburg besonders günstig

Erfurt und Magdeburg bieten laut ADAC-Vergleich die günstigsten Nahverkehrstickets unter 25 Großstädten. In Dresden und Leipzig gab es laut Test deutliche Preisanstiege.

Nahverkehr: ADAC-Ranking ÖPNV: Erfurt und Magdeburg besonders günstig
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Im ADAC-Vergleich punkten Erfurt und Magdeburg mit günstigen Tickets. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Dresden - Erfurt und Magdeburg gehören einem bundesweiten ADAC-Preisvergleich zufolge zu den Städten mit den günstigsten Nahverkehrstarifen. Die thüringische Landeshauptstadt bietet dem Test zufolge mit 2,90 Euro das günstigste Einzelticket aller 25 untersuchten Großstädte, gefolgt von Magdeburg mit einem Preis von drei Euro. Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt liegt zudem an zweiter Stelle der deutschen Städte mit dem nach München günstigsten Wochenticket. In Magdeburg kostet es 26,10 Euro. Erfurt folgt hier an dritter Stelle mit einem Preis von 26,50 Euro.

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Dresden liegt bei den Einzeltickets mit 3,40 Euro auf Rang vier der untersuchten Städte. Leipzig folgt auf Platz 9. Hier kostet eine Fahrt 3,60 Euro. Die beiden sächsischen Großstädte haben den Zahlen zufolge die Preise überdurchschnittlich erhöht: Die sächsische Landeshauptstadt hat die ÖPNV-Preise demnach seit 2021 um 37 Prozent angehoben - allerdings wurde auch das Tarifsystem verändert, heißt es weiter. In Leipzig stiegen die Preise seitdem um 28 Prozent. Damit liegen beide Städte über dem bundesweiten Plus von 27 Prozent. 

Deutschlandticket bundesweit günstigstes Monatsticket

Bundesweit reicht die Preisspanne beim Einzelticket von 2,90 Euro in Erfurt bis 4,20 Euro in Augsburg und München. Beim Monatsticket liegen alle untersuchten Städte über dem Preis des Deutschlandtickets, das seit Jahresbeginn 63 Euro kostet. Allerdings enthalte das Monatsticket der Verkehrsbetriebe häufig zusätzliche Leistungen wie etwa die Übertragbarkeit auf andere Personen. 

Der ADAC hat für den neuen Vergleich die Ticketpreise in 25 deutschen Großstädten ausgewertet. Für die Entwicklung der Ticketpreise hat der Automobilclub die aktuellen Werte mit seinen früheren Erhebungen aus dem Jahr 2021 verglichen.