Dresden - Erfurt und Magdeburg gehören einem bundesweiten ADAC-Preisvergleich zufolge zu den Städten mit den günstigsten Nahverkehrstarifen. Die thüringische Landeshauptstadt bietet dem Test zufolge mit 2,90 Euro das günstigste Einzelticket aller 25 untersuchten Großstädte, gefolgt von Magdeburg mit einem Preis von drei Euro. Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt liegt zudem an zweiter Stelle der deutschen Städte mit dem nach München günstigsten Wochenticket. In Magdeburg kostet es 26,10 Euro. Erfurt folgt hier an dritter Stelle mit einem Preis von 26,50 Euro.