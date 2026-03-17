Dresden liegt bei den Einzeltickets mit 3,40 Euro auf Rang vier der untersuchten Städte. Leipzig folgt auf Platz 9. Hier kostet eine Fahrt 3,60 Euro. Die beiden sächsischen Großstädte haben den Zahlen zufolge die Preise überdurchschnittlich erhöht: Die sächsische Landeshauptstadt hat die ÖPNV-Preise demnach seit 2021 um 37 Prozent angehoben - allerdings wurde auch das Tarifsystem verändert, heißt es weiter. In Leipzig stiegen die Preise seitdem um 28 Prozent. Damit liegen beide Städte über dem bundesweiten Plus von 27 Prozent.