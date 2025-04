Nahrungsergänzungsmittel Schneller Klick mit möglichen Nebenwirkungen

Wer nimmt Nahrungsergänzungsmittel?

Um es vorwegzunehmen: Gesunde Menschen, die sich ausgewogenen und abwechslungsreich ernähren, brauchen nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) in Berlin in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel. Eine repräsentative BfR-Studie aus dem vergangenen Herbst zeigt aber ein anderes Bild: Demnach hatten 77 Prozent der rund 1.000 Befragten in den letzten zwölf Monaten Nahrungsergänzungsmittel genommen, 63 Prozent davon sogar wöchentlich.