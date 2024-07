Der Rohbau ist schon deutlich sichtbar in die Höhe gewachsen. Ein neuer Verwaltungstrakt entsteht derzeit am Firmensitz der Nahrstedt Premium GmbH im Gewerbegebiet Dreißigacker. Das Gebäude wird aber nicht nur deshalb benötigt, weil die Bürokratie trotz Digitalisierung mit ihren Akten, Formularen und Berichten im Geschäftsalltag immer mehr Raum einnimmt. Vielmehr baut der traditionsreiche Handwerksbetrieb den Trakt an, weil damit am bisherigen Verwaltungs- und Schulungsgebäude Platz für eine neue Backstube entsteht. Die alten Schulungs- und Aufenthaltsräume werden übrigens abgerissen. Damit entsteht an gleicher Stelle Platz für den Neuaufbau von Produktionsflächen. Der Grund für dieses Vorgehen ist einfach: Die Tragkraft der bisherigen Decken über dem darunter befindlichen Backshop reicht für die vorgesehenen technischen Anlagen nicht aus, zudem ist der Neubau letztlich kostengünstiger als ein Umbau im Bestand.