Der Hörsaal war am Mittwoch vergangener Woche von propalästinensischen Aktivisten regelrecht verwüstet worden. Im Hörsaal und im Treppenhaus stapeln sich immer noch herausgerissene Holzbänke. Fenster, Wände und Holzvertäfelungen wurden beschmiert - unter anderem mit dem Hamas-Dreieck und Schriftzügen wie "Free Gaza" oder "Zionisten sind Faschisten". Auch die umstrittene propalästinensische Parole "From the river to the sea, palestine wil be free" war zu lesen.