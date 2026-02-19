Nahost Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?

Trump hatte dabei nach eigenen Worten darauf "bestanden", dass die Verhandlungen mit Teheran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal möglich sei. Israel warnt jedoch schon seit langem vor einem Abkommen mit dem Iran, das sich nur auf das Atomprogramm des Landes beschränkt. Der jüdische Staat fordert, dass der Erzfeind auch das Arsenal ballistischer Raketen und die Unterstützung seiner Verbündeten in der Region herunterfährt.

Israels Präsident hofft auf Machtwechsel im Iran

Aus Sicht Israels bedroht der Iran mit seinen möglichen Plänen, atomare Waffen herzustellen, die Existenz des jüdischen Staates. Teheran bestreitet, solche Ziele zu verfolgen. Israels Präsident Izchak Herzog hofft nach eigenen Worten auf ein Ende der gegenwärtigen Führung der Islamischen Republik und ihrer Verbündeten. Dazu zählen die palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah-Miliz im Libanon und die Huthi-Miliz im Jemen.

"Ich hoffe und bete aufrichtig, dass diese Herrschaft des Terrors endet und wir eine andere Ära im Nahen Osten erleben werden – eine, in der all diese Stellvertreter verschwunden sind und es eine andere Zukunft für die Kinder des Nahen Ostens gibt", sagte Israels Präsident nach Angaben seines Büros.