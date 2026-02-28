Nahost Wie geht es nach Beginn eines neuen Iran-Kriegs weiter?

Die Regierung und auch das Militär äußerten sich bislang nicht zu den Angriffen. Lediglich das Außenministerium und der Sicherheitsrat veröffentlichten Mitteilungen, in denen sie das Vorgehen der USA und Israel verurteilten und die Weltgemeinschaft zum Handeln aufforderten.

Warum haben sich die USA und Israel gerade jetzt zu einem Angriff entschlossen?

Die Verhandlungen in Genf über das iranische Atomprogramm brachten bislang keinen Durchbruch. Die USA haben in den vergangenen Wochen massiv Marine- und Luftstreitkräfte im Persischen Golf zusammengezogen. US-Präsident Trump hatte Teheran ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Die Angriffe begannen am Morgen des 28. Februar.

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz schrieb auf X, die Arbeitshypothese, die der Operation zugrunde liege, laute: Das iranische "Regime" sei schwach und brüchig. Daher könne eine gezielte, schlagkräftige und breit angelegte israelisch-amerikanische Kampagne es erheblich untergraben und vielleicht sogar die Voraussetzungen für einen internen Wandel schaffen. Das zentrale Problem sei: Was passiert, wenn diese Annahme falsch ist?

Wie geht es weiter?

Der Iran warnte seit Wochen vor einem Angriff und drohte mit einer "vernichtenden Antwort". US-Regierungsmitarbeiter sprechen laut US-Fernsehsender CNN von einer Operation, die über Tage oder Wochen andauern könne. Es sei "kein kleiner Schlag".

Es besteht die Gefahr eines "umfassenden Regionalkriegs", vor dem Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei bereits gewarnt hatte. Die Hisbollah-Miliz im Libanon, Huthi-Miliz im Jemen sowie Milizen im Irak könnten intervenieren.