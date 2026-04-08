Nahost Was bedeutet die Einigung im Iran-Krieg?

Der Iran sieht sich selbst unterdessen als Sieger und nahezu alle seine Kriegsziele als erreicht an. Der Nationale Sicherheitsrat erklärte, die USA und Israel habe man in eine Niederlage geführt.

Wie geht es jetzt weiter?

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif lud Delegationen der USA und des Iran für weitere Gespräche am Freitag in die Hauptstadt Islamabad ein, wo sie über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts beraten sollen.

Pakistanischen Quellen zufolge werden in Islamabad bereits erste Sicherheitsvorbereitungen getroffen, um die Delegationen zu empfangen. Demnach könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen.

Regierungschefs aus Europa wollen sich ebenfalls diplomatisch einbringen. Der britische Premier Starmer etwa wird am Mittwoch in die Golfregion reisen, um mit den Verbündeten in der Region über diplomatische Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe zu sprechen. Dabei soll es auch um Maßnahmen zur Wiederherstellung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus gehen.

Auch Kanzler Friedrich Merz teilte mit, die Bundesregierung unterstützte diplomatischen Bemühungen. Man stehe in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern. "Deutschland wird in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormus-Straße zu gewährleisten."

Wie steht Israel zu der Abmachung?

Israel war an den Verhandlungen nicht beteiligt, unterstützt Trumps Entscheidung, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen einzustellen, nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aber. Voraussetzung sei, dass der Iran die Straße von Hormus öffnet und seine Angriffe ebenfalls aussetzt. Israel pocht demnach zudem weiterhin darauf, dass der Iran mit seinem Atom- und Raketenprogramm keine Bedrohung mehr für die USA, Israel und die arabischen Nachbarn Teherans darstellen darf.

Die Feuerpause umfasse aber nicht den Libanon, erklärte er jedoch und widersprach damit Angaben aus Pakistan. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete auch noch am Morgen neue israelische Angriffe im Südlibanon. Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel gab es am Morgen und Vormittag zunächst nicht.