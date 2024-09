Wie bedeutend ist der Tod Nasrallahs?

Nasrallah war eine der wichtigsten Figuren in der sogenannten "Achse des Widerstands", in der der Iran mit Verbündeten in der Region gegen den erklärten Erzfeind Israel kämpft. Teilweise wurde er sogar als Nummer Zwei hinter Irans oberstem Führer Ali Chamenei betrachtet. Für seine Unterstützer hatte Nasrallah fast Gott-ähnlichen Status. "Nasrallahs Tod ist mehr als nur der Verlust eines Anführers, es ist der Verlust einer festigenden Kraft im Kern von Irans regionaler Strategie", schrieb das "New Lines Magazine" in einem Nachruf. Ohne ihn könne die "Achse" möglicherweise ganz zusammenbrechen.