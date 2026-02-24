Nahost Warnung vor Risiken eines Iran-Angriffs? Trump dementiert

Washington - US-Generalstabschef Dan Caine hat Präsident Donald Trump und dessen Team Medienberichten zufolge vor Risiken eines Militäreinsatzes im Iran gewarnt. Demnach sieht er insbesondere die Gefahr, in einen langwierigen Konflikt verwickelt zu werden und nicht genügend Unterstützung von Verbündeten zu bekommen. Auf entsprechende Berichte von US-Medien wie dem Nachrichtenportal "Axios" und der "Washington Post" reagierte Trump mit Kritik: "Fake News"-Medien würden behaupten, Caine sei dagegen, dass "wir gegen den Iran in den Krieg ziehen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Das sei zu "100 Prozent falsch".