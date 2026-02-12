Der Iran habe sich damals gegen ein Abkommen entschieden, schrieb Trump nach seinem jüngsten Treffen mit Netanjahu und fügte hinzu: "Hoffentlich werden sie dieses Mal vernünftiger und verantwortungsbewusster sein." Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf der Plattform X: "Wir bevorzugen diplomatische Mittel". Eine Einigung über das "friedliche Atomprogramm des Irans ist möglich, jedoch nur, wenn sie fair und ausgewogen ist", schrieb er. Der Iran werde "nicht davor zurückschrecken, seine Souveränität zu verteidigen, koste es, was es wolle".