Nahost: Trump warnt Iran vor Wiederaufrüstung

Trump erneuert Druck auf Hamas

Auch der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen drohte er mit Konsequenzen, sollte diese nicht wie im Friedensplan vereinbart ihre Waffen niederlegen. Die USA legten es nicht auf eine Eskalation an, sagte der Republikaner bei seinem Treffen mit Israels Regierungschef. Er stellte aber klar: "Sie müssen sich innerhalb einer relativ kurzen Zeit entwaffnen." Trump ergänzte, für den Fall, dass die Hamas dem nicht nachkomme, wäre das schrecklich für sie. "Es wird wirklich, wirklich schlimm für sie werden."