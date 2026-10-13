Washington/Riad/Sanaa - US-Präsident Donald Trump hat die Angriffe der Huthi-Miliz im Jemen auf das benachbarte Saudi-Arabien verurteilt und zugleich eine Warnung ausgesprochen. "Die Huthi benehmen sich äußerst schlecht", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "Ich dachte, sie hätten vor einem Jahr ihre Lektion gelernt, als wir sie in Grund und Boden bombardiert und auf ihre Bitte hin damit aufgehört haben." Nun seien sie wahrscheinlich auf Geheiß des Irans wieder aktiv und würden Saudi-Arabien angreifen. Dabei versuchten sie gezielt, die Ölpreise in die Höhe zu treiben, "wahrscheinlich vor den US-Wahlen – NICHT NETT", kritisierte Trump.