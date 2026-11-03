Nahost: Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an

Auch der ehemalige Chefredakteur der "Jerusalem Post", Yaakov Katz, bewertete Trumps Mitteilung als zutiefst beunruhigend. Die Veröffentlichung am Tag der Zwischenwahlen in den USA, den sogenannten Midterms, sei kein Zufall. "Trump scheint davon auszugehen, dass eine Kürzung der Hilfen für Israel und deren heutige Bekanntgabe den Republikanern bei hart umkämpften Senatswahlen möglicherweise helfen könnten", schrieb Katz auf X. "Das sagt einiges darüber aus, wie umstritten die amerikanische Militärhilfe für Israel inzwischen geworden ist - nicht nur unter Demokraten, sondern zunehmend auch unter Republikanern. Die Israelis müssen aufwachen und die weitreichenden Konsequenzen dieser Entwicklung verstehen."

Mehr Unabhängigkeit für Israel?

Andere Kommentatoren schrieben dagegen, ein Ende der US-Militärhilfe sei eher als positive Entwicklung zu bewerten und würde Israel mehr Freiheit und Unabhängigkeit verleihen. Der jüdische Staat sei dann auch weniger verpflichtet, US-Waffensysteme zu kaufen und könne bei Bedarf stattdessen auf andere Anbieter ausweichen, schrieb die Wirtschaftszeitung "Calcalist" unter Berufung auf einen ehemaligen Repräsentanten des Finanzministeriums. Die Hilfe war bislang auch an den Kauf amerikanischer Waffen und Rüstungsgüter gebunden.