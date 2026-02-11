Nahost Netanjahu trifft Trump - für harte Linie bei Iran-Gesprächen

Vor Netanjahus Abreise nach Washington schrieb der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Ali Laridschani, auf der Onlineplattform X: "Die Amerikaner müssen klug handeln und dürfen ihm nicht erlauben, vor seinem Abflug durch seine Haltung den Eindruck zu erwecken, "Ich möchte den Amerikanern den Rahmen der Atomverhandlungen erklären." Sie müssen weiterhin wachsam gegenüber der destruktiven Rolle der Zionisten sein."

Israels Energieminister Cohen hatte nach Angaben des israelischen Nachrichtenportals "ynet" kürzlich klargestellt, dass "auch im Falle eines Abkommens gilt: Sollte sich eine Bedrohung gegen Israel entwickeln und wir dazu gezwungen sein, werden wir handeln". Eine militärische Konfrontation sei dann möglich. Ein Abkommen habe keinen Wert – nur ein "Regimewechsel".

Auch Gaza-Friedensprozess auf der Agenda

Neben den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran wird Netanjahu beim Treffen mit Trump nach eigenen Angaben auch über die Lage im Gazastreifen sprechen. Die zweite Phase des Waffenruhe-Abkommens sieht unter anderem die Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas vor.

Die "New York Times" berichtete nun über den Entwurf eines Plans, wonach die USA der Hamas zumindest anfangs erlauben könnten, Handfeuerwaffen zu behalten. Waffen, mit denen Israel angegriffen werden kann, müsse die Hamas dagegen herausgeben, wurden mit dem Vorschlag vertraute Personen zitiert.

Ein von den USA geführtes Team, dem unter anderem Trumps Schwiegersohn Kushner und Witkoff angehörten, beabsichtige, das Dokument in den nächsten Wochen der Hamas vorzulegen, hieß es. Details könnten jedoch noch geändert und möglicherweise auch andere Entwürfe vorgelegt werden, hieß es weiter.

Israel pocht auf Entmilitarisierung Gazas

Es sei unwahrscheinlich, dass Israel seine Truppen aus Gaza abzieht, bevor die Hamas und andere militante Gruppen ihre Waffen niederlegen. Israel betrachtet außerdem das weit verzweigte Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen als Teil der militärischen Infrastruktur der Islamisten. Israels Armee bereitet sich israelischen Medienberichten zufolge auch auf die Wiederaufnahme des Kriegs im Gazastreifen vor, sollte die Hamas eine Entwaffnung weiterhin verweigern.

Ohne eine Entmilitarisierung werde es für Trumps "Friedensrat" schwierig, die nächsten Schritte seines 20-Punkte-Plans umzusetzen, schrieb die "New York Times". Der von Trump im Januar in Davos gegründete "Friedensrat" zur Beilegung globaler Konflikte soll US-Medienberichten zufolge erstmals am 19. Februar in Washington zusammenkommen. Dabei solle es um die Umsetzung der zweiten Phase des Friedensprozesses und die Einwerbung von Geld für den Wiederaufbau des vom Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifens gehen.

Der "Friedensrat" wird von vielen europäischen Staaten, darunter Deutschland, als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen gesehen und deswegen abgelehnt. Anders als ursprünglich erwartet handelt es sich nicht um ein Gremium, dass ausschließlich der Überwachung des Gaza-Friedensprozesses gewidmet ist.