Nahost-Krieg: Verletzte bei Anschlag im Westjordanland - Täter erschossen

Die Lage im Westjordanland hat sich seit dem Massaker des islamistischen Hamas in Israel mit 1.200 Toten am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten 743 Palästinenser getötet.