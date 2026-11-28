New York/Paris - Frankreich, Großbritannien, Kanada sowie fünf weitere Staaten haben die Palästinensische Autonomiebehörde aufgefordert, bis spätestens Ende März 2027 Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abzuhalten. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten die Außenminister ihr tiefes Bedauern, dass Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die ursprünglich für diesen Samstag geplante Parlamentswahl sowie die für Anfang 2027 vorgesehene Präsidentschaftswahl auf September verschoben hatte. Mit unterzeichnet haben neben Frankreich, Großbritannien und Kanada auch Australien, Belgien, Luxemburg sowie Norwegen und Polen.