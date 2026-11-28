Freie und transparente Wahlen seien auch mit Blick auf eine Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Gazastreifen von besonderer Bedeutung, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Die demokratische Erneuerung der Palästinensergebiete sei untrennbar mit dem Erhalt der Perspektive einer Zweistaatenlösung verbunden. Die acht Staaten riefen alle Beteiligten dazu auf, die Voraussetzungen für Wahlen in den gesamten besetzten Palästinensergebieten zu schaffen. Zugleich signalisierten sie ihre Bereitschaft, den Wahlprozess unter anderem durch eine EU-Wahlbeobachtermission zu unterstützen.