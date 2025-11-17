Nahost-Konflikt: Veranstaltung der Uni München zu Nahost abgesagt

München (dpa/lby) - Die Münchner Ludwig-Maximilian-Universität hat eine umstrittene Lehrveranstaltung zur Situation palästinensischer Wissenschaftler nach öffentlicher Kritik aus politischen und wissenschaftlichen Kreisen abgesagt. Die für den 28. November geplante Veranstaltung "The Targeting of the Palestinian Academia", für die Vortragende der Jerusalemer Al-Quds-Universität sowie der Birzeit-Universität in der Nähe von Ramallah vorgesehen waren, werde nicht stattfinden, teilte die Universität in München mit.