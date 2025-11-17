Nahost-Konflikt: Veranstaltung der Uni München zu Nahost abgesagt

Die Universität betonte, es sollen neue Formate erarbeitet werden, die auch für derart aufgeladene Themen geeignet seien. "Die Freiheit der Wissenschaft ist ein hohes Gut, es bestanden in diesem Fall aber Zweifel, ob es sich um eine wissenschaftliche Veranstaltung auf dem erforderlichen Niveau gehandelt hätte", hieß es zur Begründung. Die LMU trage ihrem Anspruch Rechnung, die Freiheit der Wissenschaft, die freie Rede, die sachliche Austragung von Konflikten, sowie Respekt gegenüber unterschiedlichen Auffassungen zu leben.