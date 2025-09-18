 
Nahost-Konflikt Söder: CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen

CSU-Chef Markus Söder lehnt eine härtere Hand gegen Israel ab – trotz des viel kritisierten Vorgehens der Regierung Benjamin Netanjahus.

 
Nahost-Konflikt: Söder: CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen
CSU-Chef Markus Söder will mögliche Sanktionen gegen Israel nicht mittragen. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München - CSU-Chef Markus Söder hat angekündigt, seine Partei werde mögliche Sanktionen gegen den Staat Israel wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen nicht mittragen. "Ich lehne auch die Vorschläge der EU-Kommission ab, Israel mit Sanktionen zu belegen", sagte Söder dem "Münchner Merkur".

Nach der Werbung weiterlesen

"Die CSU würde Sanktionen oder auch einer einseitigen Anerkennung des Palästinenserstaates auch auf Bundesebene nicht zustimmen", ergänzte er. Er trete für Ehrlichkeit im Umgang mit Israel ein und auch für Kritik am Vorgehen der Regierung des Landes. "Aber über die Ehrlichkeit darf man die Freundschaft nicht vergessen", sagte er.