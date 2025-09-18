Nahost-Konflikt Söder: CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen
dpa 18.09.2025 - 18:52 Uhr
CSU-Chef Markus Söder lehnt eine härtere Hand gegen Israel ab – trotz des viel kritisierten Vorgehens der Regierung Benjamin Netanjahus.
Nach der Werbung weiterlesen
"Die CSU würde Sanktionen oder auch einer einseitigen Anerkennung des Palästinenserstaates auch auf Bundesebene nicht zustimmen", ergänzte er. Er trete für Ehrlichkeit im Umgang mit Israel ein und auch für Kritik am Vorgehen der Regierung des Landes. "Aber über die Ehrlichkeit darf man die Freundschaft nicht vergessen", sagte er.