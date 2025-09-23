Nahost-Konflikt Regierung Netanjahu vor UN-Generaldebatte zunehmend isoliert

Wie reagieren Netanjahu und Trump?

Diplomaten befürchten, dass die Reaktion von Netanjahu harsch ausfallen könnte. Der israelische Premier sieht die Anerkennung als "enorme Belohnung" für den Hamas-Terror - er will am Freitag vor der UN-Vollversammlung sprechen. Einige befürchten, er könnte dabei die Annexion von Palästinensergebieten ankündigen. Auch US-Präsident Donald Trump könnte die Entwicklung als engster Partner Israels als Affront betrachten.

Der Nahostkonflikt reicht über ein Jahrhundert zurück: Nach dem Ersten Weltkrieg stand Palästina unter britischer Verwaltung, die Juden eine "nationale Heimstätte" und Arabern Unterstützung versprach – ein Nährboden für Spannungen. Nach dem Holocaust beschlossen die UN 1947 die Teilung in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Während die Araber dies ablehnten, riefen die Juden 1948 Israel aus.

Der folgende Krieg endete mit Israels Sieg und der Flucht von mehr als 700.000 Palästinensern ("Nakba"), weitere Hunderttausende flohen 1967 im Sechstagekrieg ("Naksa"). Zwar brachte der Friedensprozess der 1990er Jahre Hoffnung, doch ungelöste Kernfragen wie Grenzverläufe, die Aufteilung von Jerusalem, Flüchtlinge und Siedlungen sowie Gewalt von Extremisten und die Spaltung von Hamas und Fatah verhinderten einen palästinensischen Staat.