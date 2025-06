Nahost-Konflikt: Kein Hinweis auf konkrete Gefahr für jüdische Einrichtungen

München (dpa/lby) - In Bayern gibt es nach den Worten von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) keine Erkenntnisse über konkrete Gefährdungen jüdischer Einrichtungen als Folge der israelischen Angriffe auf den Iran. "Die Situation im Nahen Osten hat sich dramatisch verschärft, was auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland und Bayern haben könnte", sagt Herrmann. "Konkrete Gefährdungserkenntnisse liegen uns aktuell nicht vor." Es gebe aber eine anhaltend hohe abstrakte Gefährdung jüdischer und israelischer Einrichtungen, die Anlass zur Sorge gebe.