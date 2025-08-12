Shir Hever wurde 1978 in Israel geboren, studierte in Tel Aviv und Berlin, promovierte an der Freien Universität und ist Spezialist für Fragen der israelischen Ökonomie. Er ist Mitglied der „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden“, der BIP (Alliance for Justice Between Israelis and Palestinians), der BDS (Boycott, Divestment & Sanction) und Autor des Buches „The Privatization of Israeli Security“.