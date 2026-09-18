Auch er sei "entsetzt" über den Nahost-Konflikt und das Leid auf beiden Seiten, schrieb Sheeran weiter. "Ich habe meine persönliche Meinung zu diesem verheerenden Konflikt. Nur weil ich mich dazu nicht öffentlich äußere, heißt es nicht, dass ich diese nicht habe, und es heißt auch nicht, dass es mir egal ist."

Wie äußern sich andere Prominente?

Zahlreiche Stars ließen Herzchen unter den Instagram-Posts von Macklemore. "Volle Solidarität und free Palestine", kommentierte etwa die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die für ihre propalästinensische Haltung bekannt ist. "Das sehr aktive Schweigen von Künstlern angesichts von Ungerechtigkeit und Völkermord wird nicht vergessen werden."

Macklemore wird auch immer wieder vorgeworfen, in Auftritten und Liedtexten antisemitische Stereotype zu bedienen, was der Künstler bestreitet. Eine heftige Debatte hatte ein Macklemore-Auftritt auch in Deutschland im Sommer 2025 ausgelöst, nachdem er als Headliner auf dem Deichbrand-Festival in Niedersachsen angekündigt worden war. Letztlich stand Macklemore auf der Bühne - und warf Israel erneut Völkermord vor.

Was könnte das für Ed Sheeran bedeuten?

Das ist noch völlig unklar. Werden seine Fans sich auf seine Seite stellen und den "Shape of You"-Sänger weiter unterstützen? Wird Sheeran sich nochmal zu der Sache äußern? Und wie wird nun der Rest seiner Tour ablaufen? Erste Antworten auf all diese Fragen dürfte es am Wochenende geben, denn da steht das nächste Konzert auf dem Programm, am Samstagabend (Ortszeit) in Philadelphia.