Nahost: Israels Marine beginnt Einsatz gegen Gaza-Hilfsflotte

Tel Aviv - Die israelische Marine hat nach Medienberichten einen Einsatz gegen die internationale Hilfsflotte für Gaza gestartet. Die "Global Sumud Flotilla" teilte in einen Post auf der Plattform X mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert. "Sie richteten Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf die Teilnehmer und befahlen ihnen, sich an den Bug der Boote zu begeben und auf Hände und Knie zu gehen", hieß es weiter. "Die Kommunikation der Boote wird gestört, und es wurde ein Notruf (SOS) abgesetzt."