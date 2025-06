Teheran/Tel Aviv - Aus der iranischen Hauptstadt Teheran sind in der Nacht mehrere laute Explosionen gemeldet worden. Augenzeugen und Staatsmedien bestätigten laute Explosionsgeräusche rund um die Millionenmetropole. Israels Verteidigungsminister Israel Katz rief für sein Land den Ausnahmezustand aus: Nach einem "Präventivschlag" gegen den Iran sei "in unmittelbarer Zukunft" mit einem Raketen- und Drohnenangriff auf Israel zu rechnen, sagte Katz in der Nacht nach Angaben der "Times of Israel".