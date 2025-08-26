Tel Aviv/Gaza - Nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kürzlich neue Verhandlungen zur Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen angekündigt hatte, ist laut Medienberichten für den heutigen Dienstag eine Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts geplant. Dabei könnte über die jüngsten Bemühungen um einen Geisel-Deal sowie den geplanten Militäreinsatz in der Stadt Gaza im Norden des Küstengebiets beraten werden. Offizielle Details zu der Sitzung sowie den erwarteten Inhalten gibt es allerdings nicht.