Nahost: El Al verschiebt Rückholflüge für Flydubai-Passagiere

Tel Aviv - Nach der Gewalttat in einem Cockpit der emiratischen Fluggesellschaft Flydubai verschiebt die israelische Fluggesellschaft El Al ihre Rückholflüge für in den Vereinigten Arabischen Emiraten wartende israelische Passagiere. Grund sei, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Landeerlaubnis für die Airline in Dubai zurückgezogen hätten, teilte das Unternehmen mit. Details dazu wurden zunächst nicht genannt. El Al teilte weiter mit, dass deshalb die Flüge für Freitag gestrichen worden seien.