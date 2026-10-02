Nahost: El Al verschiebt Rückholflüge für Flydubai-Passagiere

Laut El Al sollten zwei Flüge um 11.00 Uhr und 13.00 Uhr (Ortszeit) aus Dubai starten. Die Airline will nun ab Sonntag und den Tagen darauf Flüge anbieten. Israelischen Medien zufolge sind bereits alle Plätze dafür ausgebucht. Auch die israelischen Fluggesellschaften Arkia und Israir sollen Israelis zurückbringen. Arkia hat ebenfalls einen Flug für heute geplant. Mehrere israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Airline, sie habe inzwischen die erforderlichen Genehmigungen erhalten und könne ihre Flüge durchführen.