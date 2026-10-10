Nahost Ein Jahr Waffenruhe – wie steht es um das Gaza-Abkommen?

Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Cogat-Behörde erklärt hingegen, Güter würden stets auf Antrag internationaler Organisationen und entsprechend dem Bedarf vor Ort geliefert. Die medizinische Versorgung und die humanitäre Lage im Gazastreifen seien stabil.

Was sagen die Menschen in Gaza zu ihrer Lage?

Bewohner des Gazastreifens berichten ein Jahr nach Beginn der Waffenruhe weiterhin von schwierigen Lebensumständen. Der 13 Jahre alte Adam Abu Dschasar aus dem Süden des Gebiets sagt, er verbringe noch immer viel Zeit damit, für seine Familie Wasser zu holen. Er träume davon, wieder Zeit zum Spielen zu haben. "Ich möchte mich wieder wie ein Kind fühlen, anstatt mir Sorgen um die Dinge zu machen, die meine Familie zum Überleben braucht."

Amina al-Schawa, deren Mann im Gaza-Krieg getötet wurde, musste nach eigenen Angaben trotz Waffenruhe im vergangenen Jahr dreimal fliehen. Einmal sei bei einem israelischen Angriff das Zelt der Familie getroffen worden. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagt die 46-Jährige: "Ich wünsche mir ein sicheres Zuhause, in dem meine Kinder ohne Angst schlafen können."