München (dpa/lby) - Am Flughafen München sind seit Beginn des Iran-Krieges Dutzende Flüge in den Nahen Osten aus Sicherheitsgründen gestrichen worden. Eine Flughafensprecherin sprach am Montag von 40 Flügen, die am Wochenende nicht hätten stattfinden können. Am Montag wurden den Angaben zufolge weitere 29 Flüge storniert - darunter 14 Starts und 15 Landungen in München. Der für Montag geplante Flug der Oman Air in die Hauptstadt Maskat finde statt.
Nahost Dutzende Flüge nach Beginn des Iran-Krieges ausgefallen
dpa 02.03.2026 - 13:00 Uhr