Nahost: Dutzende Flüge nach Beginn des Iran-Krieges ausgefallen

Betroffen seien die Maschinen von elf Fluggesellschaften, darunter Lufthansa, Etihad, Qatar Airways, Emirates, Gulf Air und El Al. Die Passagiere würden von den Fluggesellschaften über etwaige Absagen informiert und notfalls in Hotels untergebracht. Die Situation am Flughafen selbst sei somit ruhig, sagte die Sprecherin. Wann sich der Flugbetrieb in die Golf-Region normalisiere, sei bisher nicht absehbar. Der Flughafen rate dazu, die Airlines zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten.