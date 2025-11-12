Wadephul: Uhr für UN-Resolution zum Gaza-Friedensplan läuft

Das Thema Nahost war bei einer ersten Arbeitssitzung am Dienstagabend besprochen worden. Wadephul sagte dazu: "Wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass ein UN-Mandat notwendig ist." Man habe auch Einigkeit, "dass es möglichst schnell gehen muss." Es sei "vollkommen klar geworden, dass die Uhr läuft und dass wir möglichst schnell eine Sicherheitsstruktur brauchen, die für Ordnung im Gazastreifen sorgt". Er erklärte aber zugleich: "Resolutionen kann man nicht bestellen, die muss man hart verhandeln."