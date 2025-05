Nahost Deals, Deals, Deals: Trump im Nahen Osten

Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit ein Zeichen gesetzt, als er nach seiner Amtsübernahme im Januar 2017 als erstes Land überhaupt Saudi-Arabien besuchte - im Gegenzug für gewaltige Investitionen der Saudis in den USA. Nach dem Start in seine zweite Amtszeit kokettierte er ungeniert damit, er werde den Saudis wieder die Ehre des ersten Besuches erweisen, sofern sie bereit seien, eine Billion Dollar in den USA zu investieren. Daher werden Details zu großen Wirtschaftsdeals während des Trips erwartet.

Die Beziehungen zwischen den Saudis und den USA

Saudi-Arabien ist generell ein wichtiger Partner der USA im Nahen Osten. Es ist einer der wichtigsten Ölproduzenten, einer der größten Abnehmer von US-Rüstungsgütern und ein wichtiger Investor. Und für Washington ist Saudi-Arabien in Fragen der regionalen Vorherrschaft in Nahost das große Gegengewicht zum Iran, dem Hauptfeind Israels. Der Kronprinz wiederum bemühte sich wie schon während Trumps erster Amtszeit, die Gunst des Präsidenten zu gewinnen, auch weil die USA entscheidender Partner sind für den Kauf von Waffen und Abwehrsystemen.

Wegen des Falls Khashoggi waren die US-saudischen Beziehungen zeitweise angespannt gewesen. Anders als Trump ging dessen Nachfolger Joe Biden zunächst auf Abstand zur saudischen Führung. Doch angesichts der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Saudis näherte sich auch Biden später vorsichtig wieder an, auch mit einem Besuch in Riad und einem viel beachteten "Fist bump" mit dem Thronanwärter, den er wegen des Khashoggi-Mordes eigentlich zum "Außenseiter" hatte machen wollen.

Nun ist Trump zurück - und damit auch der Kurs der großen Geldgeschäfte und der offenen Arme gegenüber Riad und dem Kronprinzen. Das saudische Königshaus weiß seit dem Fall Khashoggi, dass es Trump als Unterstützer an seiner Seite hat - egal, was es tut. Diese Botschaft geht auch an andere autoritäre Staaten: Wenn ein Land wirtschaftlich bedeutend genug ist, verzeiht Trumps Regierung vieles.