Nahost Chamenei-Sohn Irans neuer Führer - Krieg geht weiter

Aber auch für US-Präsident Trump könnten die steigenden Spritpreise im eigenen Land mit Blick auf die wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress im Herbst zu einem Problem werden. Bei kaum einem Thema sind viele Amerikaner so empfindlich wie beim Benzinpreis.

Trump erklärte den heftigen Anstieg des Ölpreises als kurzfristiges Phänomen, das "ein sehr geringer Preis für Sicherheit und Frieden" sei. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er in Großbuchstaben weiter: "NUR IDIOTEN WÜRDEN DAS ANDERS SEHEN!"

Ein Kriegsende als gemeinsame Entscheidung mit Israel?

Auf die Frage der "Times of Israel" ob er allein entscheiden würde, wann der Krieg mit dem Iran endet oder ob auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein Wort mitzureden hätte, sagte Trump: "Ich denke, es ist eine gemeinsame Entscheidung".

Vorerst jedoch gehen die Angriffe im Iran wie auch die Gegenschläge des Irans gegen Israel und auf Ziele in benachbarten Golfstaaten weiter. Die USA wiesen einen Teil ihres Botschaftspersonals in Saudi-Arabien an, das Land zu verlassen. Dort kam es zu Todesfällen.

Tote und viele Verletzte in Golfstaaten

Zwei Menschen seien beim Einschlag eines Geschosses in ein Wohngebäude südöstlich der Hauptstadt Riad getötet worden, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes laut einer Mitteilung der Regierung.

Ein bei einem Angriff auf US-Soldaten am vergangenen Sonntag verletzter Angehöriger des US-Militärs starb ebenfalls, wie das Militär mitteilte. Damit erhöht sich die Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Einsatzkräfte auf sieben.

Auch der Inselstaat Bahrain im Persischen Golf wurde erneut Ziel eines iranischen Angriffs. Das Gesundheitsministerium meldete 32 Verletzte, darunter auch Kinder, infolge eines Drohnenangriffs auf die südlich der Hauptstadt Manama gelegenen Insel Sitra. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Die Opfer seien Zivilisten.

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani rief zur Deeskalation auf. "Wir werden weiterhin mit den Iranern sprechen und uns um eine Deeskalation bemühen", sagte er dem Sender Sky News. Al Thani rief auch die USA auf, zu deeskalieren. Diplomatie sei nach wie vor der einzige gangbare Weg aus der Krise, sagte er.