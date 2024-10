Nahost Blauhelme im Feuer: Libanon-Auftrag wird immer schwieriger

Wiederholte Angriffe treffen Blauhelme im Südlibanon

Die Blauhelmsoldaten waren in den vergangenen Tagen mehrmals beschossen worden. Sie haben teils israelische Truppen als Urheber benannt, teils von einer unklaren Lage in den Kämpfen zwischen israelischen Soldaten und der Hisbollah gesprochen. Am Sonntag durchbrachen israelische Panzer gewaltsam das Haupttor eines UN-Postens in Ramja.