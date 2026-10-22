Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gaza-Krieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiterhin äußerst prekär. Große Teile des Gebiets liegen in Trümmern, zahlreiche Menschen leben noch immer in Zelten und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.