Eisenkots Partei lag bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Netanjahu. Er erhielt jedoch bei den Konsultationen des Präsidenten Izchak Herzog mit den Parteien die meisten Empfehlungen für eine Regierungsbildung.

Der Ex-Militärchef Eisenkot stellte kürzlich auch die Bildung einer Minderheitsregierung in Aussicht, die auf die Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament angewiesen wäre. Einige Mitglieder der Opposition haben jedoch Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien, die zuletzt Netanjahus politischem Lager angehörten. Das Problem: Sie fordern weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden. Eisenkot hingegen pocht auf eine Dienstpflicht für alle Bürger. Berichten zufolge soll es bei den Koalitionsverhandlungen mit den ultraorthodoxen Parteien zuletzt aber Fortschritte gegeben haben.

Ob eine Regierungsbildung gelingt, ist derzeit weiterhin ungewiss. Sollte Eisenkot scheitern, wird voraussichtlich Netanjahu den Auftrag erhalten, eine Koalition zu schmieden. Sollte auch dies nicht klappen, wird neu gewählt. Netanjahu würde aber vorerst an der Spitze einer Übergangsregierung im Amt bleiben.

Wie geht es jetzt mit Netanjahus Prozess weiter?

Anklagepunkte gegen Netanjahu fallen zu lassen, sei zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Vorschlag, betonte die "Jerusalem Post". Es sei noch keine Entscheidung über Schuld oder Unschuld getroffen worden.

Die Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara könnte nun einen Deal mit Netanjahu anstreben. Andere rechnen jedoch damit, dass Baharav-Miara den Vorschlag der Richter ablehnen und das Verfahren durchziehen wird. Sollten das Bezirksgericht in Jerusalem Netanjahu letztlich in den Anklagepunkten ganz oder teilweise freisprechen, dürfte es Experten zufolge Berufung dagegen geben. Dann muss das Oberste Gericht urteilen.