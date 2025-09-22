Nahost: Anerkennung Palästinas: Was in New York auf dem Spiel steht

Unterdessen baut die rechtsreligiöse Regierung Netanjahus die Siedlungen im 1967 eroberten Westjordanland und in Ost-Jerusalem weiter aus, wo inzwischen über 700.000 Siedler neben rund drei Millionen Palästinensern leben – übrig bleibt aus Sicht vieler nur ein "Flickenteppich" für einen möglichen Staat.

Wie verhält sich Deutschland?

Für die deutsche Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist es ein Drahtseilakt, die Krise in Nahost zwischen Solidarität mit Israel und Druck der europäischen Verbündeten sowie der Stimmung der deutschen Bevölkerung zu navigieren. Zuletzt hatte die Bundesregierung das israelische Vorgehen im Nahost-Konflikt kritisiert und den Export von Waffen an Israel eingeschränkt.

Doch eine Anerkennung des Staates Palästina lehnt Deutschland gegenwärtig trotz allem ab. Dies komme erst am Ende eines Friedensprozesses infrage, betont Berlin immer wieder. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul wird deshalb zwar als Unterstützer einer Zweistaatenlösung an der Konferenz teilnehmen, dort aber keine neue Position der Regierung verkünden. Zuletzt war noch nicht einmal klar, ob Deutschland in der dreistündigen Veranstaltung überhaupt reden darf - den Außenminister dürfte das angesichts des schwierigen Themas vielleicht nicht einmal besonders stören.



Israel und die USA boykottieren die Veranstaltung. Auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wird physisch nicht anwesend sein - weil die Trump-Regierung ihm ein Visum verweigerte, muss er per Videostream sprechen.