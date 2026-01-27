Gremien sollen Übergangsphase in Gaza steuern

Zur Unterstützung dieser Regierung wurde ein Gremium namens "Gaza Executive Board" ins Leben gerufen. Diesem gehören unter anderem der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der britische Ex-Premierminister Tony Blair, der türkische Außenminister Hakan Fidan und der ranghohe katarische Diplomat Ali Thawadi an. Die Aufnahme der Vertreter aus Katar und der Türkei ärgert Israels Regierung, denn beide Länder gelten als Unterstützer der Hamas. Medienberichten zufolge hatten sie die Hamas aber dazu gebracht, dem Gaza-Abkommen zuzustimmen.

Ein weiteres neues Gremium, das Exekutivkomitee, soll die Übergangsregierung beaufsichtigen und außerdem den geplanten Wiederaufbau Gazas steuern. All diese Gremien sind dem umstrittenen "Friedensrat" unterstellt, der sich aus führenden Politikern aus aller Welt zusammensetzen und von Trump geleitet werden wird. Er soll den Gaza-Friedensprozess überwachen. Er wird sich - anders als zunächst erwartet - aber auch um andere internationale Konflikte kümmern. Kritiker sehen ihn als nicht legitimierte Konkurrenz zu den Vereinten Nationen und weisen darauf hin, dass der "Friedensrat" komplett auf die Person Trump zugeschnitten ist.