Einen grausigen Fund hat die Ilmenauerin Tanja Schmidt am vergangenen Sonntag am Teich zwischen Ilmenau und Langewiesen gemacht: Ein Biber lag tot neben seiner Biberburg. „Ich habe am Montag die entsprechenden Behörden informiert. Am Donnerstag haben sie mich bezüglich des Obduktionsergebnisses kontaktiert: Es wurde eine Vergiftung mit Rattengift festgestellt“, schildert Tanja Schmidt bestürzt. Diese Information solle nun der Kripo übermittelt werden.