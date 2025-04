Zu dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen kam es in der Nähe der Stadt Ostrov, die weniger als 20 Kilometer südlich des sächsischen Kurorts Oberwiesenthal liegt. Die Polizei fand nach eigenen Angaben die Frau am Montag gegen zwei Uhr morgens nach einem anonymen Telefonanruf leblos in der Wohnung des Paares. Nach Einschätzung einer Rechtsmedizinerin sei die 42-Jährige durch Einwirkung von Gewalt gestorben. Medien berichteten, die Frau sei möglicherweise erwürgt worden. Eine Obduktion der Leiche soll Klarheit bringen.