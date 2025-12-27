Nah- und Regionalverkehr Deutschlandticket wieder teurer - und ab 2027?

Bernreiter sagte, mit dem Index solle die Kostenentwicklung - insbesondere bei Löhnen und Energie - unkompliziert übertragen werden. "Das schafft Transparenz und Planungssicherheit für die Verkehrsbetriebe und die Menschen, die das Deutschlandticket nutzen wollen." Der genaue Mechanismus werde aktuell erarbeitet. "Es wäre daher unseriös, jetzt irgendeine Prozentzahl in den Raum zu werfen."

Angebot ausbauen

"Attraktiv ist der ÖPNV aber nicht nur mit einem günstigen Preis, sondern vor allem mit guten Verbindungen auf funktionierender Infrastruktur", sagte Bernreiter. "Es ist daher gut, dass wir mit dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität auf längere Sicht Geld in die Infrastruktur stecken können. Wenn die Züge pünktlich fahren und die Busse keine Umleitungen nehmen müssen, wird damit auch das Deutschlandticket interessanter."

Wolff sagte: "Unser Fokus muss auf denjenigen liegen, die immer noch lieber Auto fahren. Wir brauchen zum dauerhaften Erfolg des Deutschlandtickets echte Neukunden." Diese zu überzeugen, liege nicht in erster Linie am Preis, sondern am Angebot. "Wir brauchen außerdem mehr Deutschlandtickets für die Berufspendler, auch dadurch, dass wir Azubis ein so gutes Angebot wie Studierenden machen."

Die Verkehrsminister hatten deutlich gemacht, dass sie beim Deutschlandticket großes Potenzial bei mehr vergünstigten Jobticket-Angeboten für Beschäftigte in Unternehmen sehen. Nötig dafür ist ein Arbeitgeberzuschuss. Firmen hätten nun Planungssicherheit, weil das Ticket bis mindestens 2030 abgesichert sei.