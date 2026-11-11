In Ilmenau haben die Narren pünktlich den entmachteten Oberbürgermeister Daniel Schultheiß mitsamt dem übernommenen Rathausschlüssel auf den Rathausbalkon gebracht. Hier verkündete das nun entthronte Stadtoberhaupt wie üblich drei Aufgaben, die der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) erfüllen muss: Die Narren sollen wieder ein Kinder- und Jugendfestival auf die Beine stellen, Spenden für den elften Sonnenstrahl-Cup in Gehren sammeln und sich bei diesem Benefiz-Hallenfußballspiel beteiligen. Als dritte Aufgabe forderte Daniel Schultheiß, dass die Karnevalisten dafür sorgen, dass die nächste Bundespräsidentin nicht Ilse Aigner, sondern eine Ilmenauerin wird. Darüber hinaus durften sich die Narren über 8500 Euro der Thüringer Ehrenamtsförderung freuen.