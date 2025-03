Als hätten es die Ehrenamtlichen der Nachkriegsgeneration von „Sandhasen“ geahnt und deshalb in Tausenden von NAW-Stunden ihr Aufbauwerk trotz Mangelwirtschaft nicht zu geizig dimensioniert: Als am Samstag der Dorfsaal zum Luxusliner-Salon mutierte, mit dem das MS „Mertrude“ Kurs auf Rio de Janeiros Küste nahm, musste man enger zusammenrücken. So groß war die Passagierzahl, die sowohl als Zuschauer wie auch als Akteure einer rauschenden Partynacht inmitten hoher Stimmungswellen die Bilanzveranstaltung der Faschingssaison zelebrierte.