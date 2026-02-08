Die Menge tobt, der Applaus ebbt nicht ab und viele glückliche und zufriedene Gesichter blicken einander an. Ein bunt glitzerndes Spektakel aus vielen verschiedenen Kostümen zeichnet sich im prall gefüllten Saal des Meininger Volkshauses ab. Die verschiedenen Tanzgruppen – sei es vom traditionellen Gardetanz bis hin zum modernen Hip Hop – begeistern das Publikum. Die Gäste sind bester Laune. Es wird gelacht, geschwatzt und ganz nach Brauch miteinander geschunkelt. Was für ein buntes närrisches Treiben ist das doch an diesem Wochenende in Meiningen.