Zum Start in die 491. Saison haben die Wasunger Karnevalisten am Mittwoch mit närrischen Taufen wieder Nachwuchs in ihre Reihen aufgenommen. Jeder bekam einen Narren-Namen und den zugehörigen Taufspruch. Darüber freuten sich Rosa Mörstedt (Rosa, die Uhiesige von der Besencrew), Daron Reinhardt (Sir Narr Daron von Pappenheim zu Wasungen), Noah Möller (Noah, der Rabauke mit Charme aus dem Werratal), Oskar Wollenhaupt (Oskar, der närrische Camper vom Katzastrand), Diana Schöler (Diana, die Pinselqueen mit Fanfare und Herz), Bruno Kaiser-Schäfer (Bruno, Kaiser der Narren vom Schäfersgrund), James Jäkel (James von der Vossiburg), Neo Levin Creutzburg (Neo Werratal Wirbel), Arthur Riedelsberger (Arthur, 3. Narr vom Riedelsberg) und Chantal Hahnemann (Chantal, der tanzende Schatz aus Unterkatz).