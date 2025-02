Nähmaschinen Nähmaschinenmusik: Beats zwischen Rattern und Ratschen

München (dpa/lby) - Das Rattern einer Nähmaschine, das Ratschen einer Strickmaschine, Motoren oder das Geräusch einer Schere: Ist das Musik? Tatsächlich wird beim Projekt "Sharper Than a Needle" daraus eine Mischung aus Elektro und Techno. "Wir nehmen keine Beats aus der Konserve, wir nutzen wirklich nur die Maschinen", betont Stephanie Müller vom Ensemble "Dressed in Sound", dem unter anderem auch die Berliner Künstlerin Lisa Simpson angehört. Gemeinsam mit einem Chor und weiteren Kunstschaffenden führen die fünf Ensemblemitglieder ihr Projekt am Sonntag (23. Februar) an den Münchner Kammerspielen auf.